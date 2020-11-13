Первый ребенок умер от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области от коронавируса умер первый ребенок. Об этом во время депутатского штаба Законодательного Собрания рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая.

- Скончалась 16-летняя девочка, которая заразилась COVID-19 этой осенью, - рассказала Елена Голенецкая. – У нее было тяжёлое хроническое заболевание. Ребенок находился на поддерживающей терапии в реанимации инфекционной больницы. Она умерла от тяжелейшей коронавирусной пневмонии.

Замминистра также добавила, что в основном в Иркутской области дети переносят коронавирус в легкой форме с симптомами острой респиратурной вирусной инфекции.

Добавим, что количество заболевших коронавирусом в Приангарье продолжает расти. За минувшие сутки инфекцию подхватили еще 263 жителя региона. Общее количество подтвержденных случаев заражения на территории региона – 27 814.

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