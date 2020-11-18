Житель Иркутской области пытался сжечь заживо женщину с ребенком

Житель Иркутской области поджог дом своей знакомой с ребенком внутри Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель города Шелехов затаил злобу к своей знакомой. В ночь на 6 ноября он пошел на преступление. Выпил и поджег ее квартиру в одноэтажном многоквартирном доме, зная, что в тот момент в здании мирно спит сама женщина и ее 8-летний сын.

Помещать убийству смогли полицейские, вовремя эвакуировавшие жильцов. Огонь повредил четыре квартиры в доме по ул. Заводской.

«Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего, общеопасным способом», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Ранее судимый 24-летний сибиряк по ходатайству следователей решение суда помещен под стражу.

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