Школьница из Усть-Кута попала под автомобиль, катаясь с горки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Стихийные ледяные горки, которые начали заливать во дворах рядом с автомобильными дорогами, серьезно опасны для детей. В этом на днях убедилась 10-летняя школьница из Усть-Кута. Третьеклассница каталась на горке у одного из домов по улице Пушкина. Во время спуска она выехала на дорогу, где ударилась о колесо проезжающей в это время машины.

- Школьницу отправили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. После обследования ее отпустили на амбулаторное лечение. Серьезных травм она не получила.

К слову, полицейские уже начали проверять дворы, чтобы найти подобные стихийные горки. Также, в МВД просят жителей региона еще раз провести беседы с детьми и подростками, напомнив о мерах безопасности на дорогах.

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