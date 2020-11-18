Предприниматели получили финансовую поддержку из бюджета Иркутска

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Эпидемия коронавируса привела к сложностям в экономике. Многие виды бизнеса несут убытки. Чтобы как-то компенсировать эти потери, предпринимателям по результатам конкурсов предоставляют финансовую помощь. К сегодняшнему дню уже получили одобрение 26 заявок на 6,8 млн рублей. Прежде всего средства выделили тем предпринимателям, которые работают сфере производства и оказывают необходимые и социально значимые услуги жителям.

– Было принято решение сохранить финансовую поддержку бизнеса, несмотря на сложную экономическую обстановку, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Помимо прочих впервые субсидию получили предприниматели в сфере общественного питания, туризма и зрелищно-развлекательной деятельности. В период пандемии коронавирусной инфекции эти отрасли наиболее пострадали.

Эти меры помогут в перспективе сохранить более 200 рабочих мест. Кроме этого, предприниматели имеют право на отсрочку арендных платежей, если помещения находятся в собственности города. Бизнес, включенный в федеральный перечень пострадавших отраслей экономики, в принципе освободили от арендной платы за имущество, или землю.

– Различными мерами имущественной поддержки воспользовались 47 субъектов малого бизнеса. Подобные преференции обходятся городскому бюджету около 100 млн рублей. Но эти меры поддержки сейчас необходимы, – отметила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина.