Игорь Кобзев: Мы должны каждому оказать ту помощь и поддержку, которая необходима

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел прямой эфир в социальных сетях и ответил на вопросы жителей региона. Глава Приангарья подчеркнул, что обратная связь очень важна. Представителям правительства дано поручение чаще общаться с населением, заниматься решением вопросов, которые волнуют людей.

- По многим обращениям звоню жителям сам, вникаю в проблемы. Мы должны каждому оказать ту помощь и поддержку, которая необходима. Именно на основе критики и замечаний жителей региона я корректирую работу правительства региона, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Жизнь идет своим чередом, людей волнуют самые разные проблемы. Много вопросов возникает по наличию необходимых лекарств. В этой связи мной было проверено министерство здравоохранения региона. Также людей интересует тема предоставления жилья детям-сиротам. Здесь мы, кстати, неплохо поработали – в этом году сироты получат более 900 квартир. Конечно, очередь есть - более 14 тыс. человек, но, то, что она двигается, показательно. Кроме того, жители в соцсетях часто жалуются на работу управляющих компаний в сфере ЖКХ, на общественный транспорт. Много вопросов возникает в последнее время и по бюджету региона. В критике и спорах всегда рождается истина. Мы готовы сотрудничать со всеми. Бюджет области социально ориентирован. В 2021 году в социальную сферу будет направлено почти 67% расходов. Важно помнить: за каждой строчкой в бюджете стоят люди, которые ждут от нас реальных шагов по улучшению их жизни.

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