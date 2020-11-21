МЧС: погода испортится 21 ноября в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об ухудшении погоды в Иркутской области предупреждают синоптики и спасатели. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу 21 ноября местами в северных и западных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15-17 м/с. Также пойдет снег, возможны метели. Температура днем -2,-7 градусов, при облачной погоде -12,-17 .

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья снег пройдет только утром, 21 ноября. Днем синоптики осадков не обещают. Ветер подует юго-западный 3-8 м/с. Днем столбик термометра покажет -3,-5 градусов

В случае непогоды, спасатели советуют жителям Приангарья отказаться от дальних поездок, и по- возможности остаться дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда школы в Иркутске вернутся к очному обучению (Подробности)