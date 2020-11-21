60-летнего мужчину полгода разыскивают в Бурятии

60-летнего мужчину разыскивают полгода в Бурятии. Фото: ГУ МВД России по Бкрятии

В Бурятии уже полгода безуспешно продолжаются поиски 60-летнего жителя местности Жаргаланта Окинского района Валерия Санжиева. Мужчина исчез в конце июня этого года, и с тех пор на связь с родственниками и друзьями больше не выходил. Известно, что мужчина работал и жил на скотоводческой ферме. К родным он планировал приехать в конце августа.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщают особые приметы пропавшего мужчины. На вид ему 50-55 лет, азиатской внешности, среднего телосложения, рост 160-165 см. У него черные волосы черные, карие глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валерия Санжиева, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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