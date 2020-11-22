Аварийное отключение отопления в Иркутске произошло 22 ноября Фото: Александр ГЛУЗ

Аварийное отключение теплоснабжения в Иркутске произошло 22 ноября в Октябрьском районе. Там сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы из-за подтопления каналов теплосети. Как уточнили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, под отключение отопления попали 14 многоквартирных домов.

«Это здания по адресам улица Депутатская, 24, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42/1-3, 44, 55, 57, 58, ул. 4-я Советская, 47, 49, 86, 86а, Трудовой проезд, 40», - сообщили спасатели.

Время окончания работ – сегодня 22.00. Как сказано в аккаунте Оператора Теплосети Иркутска, «по мере локализации количество отключенных зданий будет снижаться».

Читайте также:

Из-за коронавируса сибиряки меняют профессии: из менеджеров и экономистов – в плиточники, слесари и сварщики. С начала года 4,4 тысячи иркутян потеряли работу (подробности)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 ноября: названы города-лидеры по числу заболевших COVID-19 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08