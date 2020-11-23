Пенсионер заплатил 60 000 рублей за несуществующий трактор в Иркутской области

Пенсионер заплатил 60 000 рублей за несуществующий трактор Фото: Евгения ГУСЕВА

Увидел объявление о продаже трактора с привлекательной ценой, которая была таковой якобы из-за срочности продажи. Трактор Т-25 2001 года выпуска продавали на сайте бесплатных объявлений за 110 тысяч рублей. Хотя купить такую сельхозтехнику на том же сайте можно только за 300-370 тысяч.

Житель одной из деревень в Боханском районе позвонил и договорился о покупке.

- Нужна предоплата 10 000 рублей, и я отправлю трактор к вам из Ангарска, - сказал «продавец».

Пенсионер согласился. Однако, мошенник, получив предоплату, решил попробовать выманить еще больше денег и потребовал 80 000 рублей за отгрузку. Сибиряк и на это был согласен, хотя заподозрил неладно, поняв, что номер «продавца» - московский.

- Я дальнобойщик бывший, номер старый, я им уже 20 лет пользуюсь, - парировал «владелец трактора».

Из-за сбоев техники пенсионер смог перевести только 60 тысяч, через какое-то время «дальнобойщик» перестал отвечать на звонки.

«Покупатель осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Сотрудники МВД рекомендуют не обращать внимания на объявления, если цена гораздо ниже рыночной, не участвовать в сомнительных сделках через Интернет.

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