Житель Братска умер после того, как приятель провел ему массаж сердца

В Братске мужчина подозревается в причинении смерти знакомому в результате неосторожного оказания медпомощи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности в отношении 51-летнего жителя Братска. По версии следствия, именно он сделал непрямой массаж сердца своему приятелю, после чего тот скончался от серьезных травм – перелома ребер, жировой эмболии легких и травматического шока.

«Все произошло в октябре в сторожке оптовой базы Братска. Трое мужчин распивали алкоголь, и в какой-то момент одному из них стало плохо. 60-летний мужчина потерял сознание. Товарищ попытался оказать ему первую помощь, но причинил травмы, от которых последний скончался», - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Следствие продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кусала кончики волос: 15-сантиметровый "валенок" извлекли врачи из желудка 12-летней девочки в Бурятии

Ребенка мучили боли в животе и тошнота