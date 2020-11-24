Проект «Самовар» реализуют в городе Черемхово

Общественное движение деятелей культуры города Черемхово «Мельница» с проектом «Национально - культурный центр объединения граждан "Самовар" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Как рассказала автор проекта Любовь Глуздо, цель «Самовара» – противостояние межнациональной розни, укрепление дружбы народов, проживающих на территории города Черемхово посредством межнационального сотрудничества и культурного обмена.

Среди задач проекта – создание условий для сплочения и дружбы жителей города Черемхово разных национальностей; знакомство с историей своего края и страны, примерами беззаветного подвига многонационального народа России; обмена культурными ценностями разных народов.

- Для выполнения этих задач на базе центральной городской библиотеки создается национально-культурный центр «Самовар». В настоящее время приобретено техническое оборудование. Идет работа по изготовлению переговорного стола. В помещении центра будет создана деловая и, в то же время, непринужденная, уютная обстановка, располагающая к конструктивным беседам. Здесь представители всех национальных будут проводить свои встречи. Библиотекари смогут организовать круглые столы, офлайн и онлайн-конференции, лекции, встречи с молодежью, телемосты с национальными организациями, - рассказала Любовь Глуздо.