В Приангарье по новой схеме планируется построить три школы

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание, где был рассмотрен вопрос строительства школ с привлечением средств федерального бюджета в рамках концессионных соглашений. Новые правила софинансирования разрабатывает госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» совместно с Министерством просвещения России.

Схема предполагает заключение концессионного соглашения между субъектом РФ и частным инвестором, а также банком. Школы по ней можно возводить только в крупных городах.

- Вопрос строительства новых школ, создания дополнительных мест в образовательных организациях актуален для нашего региона, - подчеркнул Игорь Кобзев. - В Иркутской области сейчас почти 335 тысяч учеников, из них более 36 тысяч первоклассников. Школ катастрофически не хватает. Дети учатся в две, а то и в три смены. Нужно решать проблему кардинально. Считаю, что одним из вариантов может стать строительство объектов образования в рамках концессионных соглашений. Сейчас идет формирование перечня муниципальных школ, которые планируется возводить по этой схеме.

В настоящее время в Приангарье рассматривается создание двух школ, рассчитанных на 1500 мест каждая, в иркутских микрорайонах Ново-Ленино и Союз, а также школы на 1275 учеников в Черемхово.

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