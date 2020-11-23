785 жителей Иркутской области умерли от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в нашем регионе унес 785 жизней, если считать с начала пандемии. Всего же инфекцию за это время подхватили 30443 местных жителя. Большинство, к счастью, побеждают болезнь.

- Всего выздоровело 25949 пациентов, - рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Иркутской области. - Умерли от иных, не связанных с COVID-19 заболеваний, за все время 135 человек. Сейчас госпитализировано 4217 заболевших.

В Информационном центре по мониторингу коронавируса добавляют, что за неделю число зараженных в Приангарье выросло на 7%, и скорость распространения инфекции остается примерно на одном уровне уже месяц. В сутки диагноз COVID-19 ставят больше, чем 260 людям.

Так, по данным на 23 ноября, за сутки в регионе заболели 268 человек, выздоровели 26, а умерли - 14.

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