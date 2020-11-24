Нелегально добытое золото и серебро на сумму 3 млн рублей изъяли у мужчины в Иркутске. Фото: Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте

Транспортные полицейские накануне задержали мужчину в Иркутске на одном из вокзалов города. Рамка металлоискателя подала сигнал в тот момент, когда он проходил через нее. Пассажира, приехавшего из Тынды, остановили для досмотра.

«У него при себе обнаружили свертки с драгоценными металлами», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – «По заключению металловедческой экспертизы установлено, что это химически чистые золото и серебро».

Вес золотого песка оказался примерно 628 грамм, серебро «потянуло» 91 грамм. Общая стоимость такого груза составила около 2 950 000 рублей. Задержанный рассказал, что металлы не его – друг из Тынды попросил привезти, обещал забрать, как сам приедет в Иркутск.

«Как уверяет мужчина, материальной выгоды за транспортировку свертков задержанный не имел», - отмечают в транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «…незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере». Перевозчику грозит до пяти лет лишения свободы.

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