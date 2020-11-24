В рамках проекта "Дни белорусской культуры в Иркутской области", который реализует региональная общественная организация "Иркутское товарищество белорусской культуры имени Яна Черского", в столице Приангарья состоялась презентация романа "За долей". Его автор - белорусский писатель, уроженец Баяндаевского района Иркутской области Виталий Кирпиченко.

Посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев содействовал приобретению романа «За долей»

В книге прослеживаются судьбы нескольких поколений белорусов, которые в начале 20 века отправились в поисках счастливой жизни в Сибирь.

Как рассказала председатель Иркутского товарищества белорусской культуры имени Яна Черского Алена Сипакова, работа по приобретению романа шла в течение полутора лет. Помощь оказал посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев при участии Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Иркутское товарищество белорусской культуры имени Яна Черского передаст книги в библиотеки региона

Сейчас товарищество белорусской культуры планирует передачу книг библиотекам области, а также отделениям своей организации.

В рамках презентации книги ее участников с помощью телемоста Минск-Иркутск поприветствовал сам автор произведения. Он рассказал, что, работая над романом, подкреплял свои детские воспоминания архивными данными.

- Художественного вымысла в романе на десять процентов, - сказал он. - Все остальное - правда. Описаны исторические события: первая мировая и гражданская войны, колчаковцы, коллективизация, Великая Отечественная война...

Как отметила Алена Сипакова, эта книга не только о переселенцах, она о становлении нашего региона и поэтому будет интересна всем жителям Приангарья.

НАША СПРАВКА

Виталий Кирпиченко родился в 1936 году в белорусской переселенческой деревне Толстовка Баяндаевского района. Полковник ВВС в отставке, служил в Советской Армии (1954—1989), принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, работал в НИИ (1989—1999).

Печатается как прозаик с 1971года. Член Союза писателей Республики Беларусь. Сейчас проживает в Минске.