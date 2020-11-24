Умер Валерий Игнатов, председатель совета ветеранов Иркутской области.

19 ноября 2020 года после продолжительной болезни ушел из жизни почетный гражданин города Иркутска и Иркутской области, председатель совета Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Игнатов Валерий Викторович (13.03.1941-19.11.2020 гг). Наш дорогой товарищ по комсомолу, друг и прекрасный человек. Скорбим. Это очень большая потеря для Иркутской области, для ветеранов комсомола, ветеранов войны и труда. Для нас, секретарей комсомольских организаций, молодежи он был наставником, примером честности, трудолюбия и работоспособности, человечности. Он - дитя военного времени, у которого отец ушел на фронт, был воспитан дедушкой и бабушкой. Работал с малых лет, был дисциплинированным и целеустремленным, девизом был для него:"Раньше думай о Родине, а потом о себе!". У Игнатова Валерия Викторовича была блестящая карьера, где бы он ни работал - везде добивался прекрасных результатов, за что нигде не было стыдно!

Окончив школу с золотой медалью поступил на работу на завод и учился вечером в институте МАИ, а когда проходил службу в армии, узнал о Братске и БАМе, о начале великой стройке "БратскГЭССтрой,", и они с другом рванули в Сибирь, которая стала его второй родиной. В Братске он встретил свою любовь - Ларису, и в 2021 году было бы 55 лет как вместе, но этому не суждено случиться. В следующем году ему бы исполнилось 80 лет.

С уходом Игнатова Валерия Викторовича уходит целая эпоха! Интересна биография Валерия Викторовича — 1-й секретарь Иркутского ГК КПСС (1979–1984). Председатель Совета Иркутской областной общественной организации ветеранов (с 2007). Окончил Иркутский политехнический институт, специальность инженер-электрик. В 1963-м по комсомольской путевке приехал в Братск на строительство лесопромышленного комплекса, начал работать плотником-бетонщиком. Возглавил штаб Всесоюзной ударной комсомольской стройки «Братский лесопромышленный комплекс». Затем - секретарь комитета ВЛКСМ стройки, Братского горкома комсомола. В 1973–1975 – 1-й секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ. В 1975–1979 – 1-й секретарь Куйбышевского РК КПСС. С 1979 по 1984 – 1-й секретарь Иркутского ГК КПСС. В 1984–1987 – заместитель начальника специального управления строительства «Братскгэсстрой». В 1987–1991 – заместитель председателя Иркутского облисполкома по социальным вопросам. С 1991 – заместитель генерального директора Братского ЛПК в Иркутском представительстве, председатель комитета по лесному хозяйству и лесоперерабатывающей промышленности администрации области. С 2007 – председатель Совета Иркутской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Награждён орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почета», орденом «Дружбы», знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», медалью «Ветеран труда» и множеством других медалей, грамот и благодарностей. В 2017 году Валерию Игнатову присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска». И ещё много хорошего и интересного можно было бы сказать о нем, чтобы увидеть, какая у него была жизнь, насыщенная и интересная. Но эта жизнь оборвалась.

Выражаем соболезнования Ларисе Николаевне, родным и близким, друзьям Валерия Викторовича.

Координационный совет Движения «Ветераны иркутского комсомола»

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