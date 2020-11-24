Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Умер Валерий Игнатов, председатель совета ветеранов Иркутской области

Валерий Игнатов очень много сделал для региона
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Умер Валерий Игнатов, председатель совета ветеранов Иркутской области.

Умер Валерий Игнатов, председатель совета ветеранов Иркутской области.

19 ноября 2020 года после продолжительной болезни ушел из жизни почетный гражданин города Иркутска и Иркутской области, председатель совета Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Игнатов Валерий Викторович (13.03.1941-19.11.2020 гг). Наш дорогой товарищ по комсомолу, друг и прекрасный человек. Скорбим. Это очень большая потеря для Иркутской области, для ветеранов комсомола, ветеранов войны и труда. Для нас, секретарей комсомольских организаций, молодежи он был наставником, примером честности, трудолюбия и работоспособности, человечности. Он - дитя военного времени, у которого отец ушел на фронт, был воспитан дедушкой и бабушкой. Работал с малых лет, был дисциплинированным и целеустремленным, девизом был для него:"Раньше думай о Родине, а потом о себе!". У Игнатова Валерия Викторовича была блестящая карьера, где бы он ни работал - везде добивался прекрасных результатов, за что нигде не было стыдно!

Окончив школу с золотой медалью поступил на работу на завод и учился вечером в институте МАИ, а когда проходил службу в армии, узнал о Братске и БАМе, о начале великой стройке "БратскГЭССтрой,", и они с другом рванули в Сибирь, которая стала его второй родиной. В Братске он встретил свою любовь - Ларису, и в 2021 году было бы 55 лет как вместе, но этому не суждено случиться. В следующем году ему бы исполнилось 80 лет.

С уходом Игнатова Валерия Викторовича уходит целая эпоха! Интересна биография Валерия Викторовича — 1-й секретарь Иркутского ГК КПСС (1979–1984). Председатель Совета Иркутской областной общественной организации ветеранов (с 2007). Окончил Иркутский политехнический институт, специальность инженер-электрик. В 1963-м по комсомольской путевке приехал в Братск на строительство лесопромышленного комплекса, начал работать плотником-бетонщиком. Возглавил штаб Всесоюзной ударной комсомольской стройки «Братский лесопромышленный комплекс». Затем - секретарь комитета ВЛКСМ стройки, Братского горкома комсомола. В 1973–1975 – 1-й секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ. В 1975–1979 – 1-й секретарь Куйбышевского РК КПСС. С 1979 по 1984 – 1-й секретарь Иркутского ГК КПСС. В 1984–1987 – заместитель начальника специального управления строительства «Братскгэсстрой». В 1987–1991 – заместитель председателя Иркутского облисполкома по социальным вопросам. С 1991 – заместитель генерального директора Братского ЛПК в Иркутском представительстве, председатель комитета по лесному хозяйству и лесоперерабатывающей промышленности администрации области. С 2007 – председатель Совета Иркутской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Награждён орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почета», орденом «Дружбы», знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», медалью «Ветеран труда» и множеством других медалей, грамот и благодарностей. В 2017 году Валерию Игнатову присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска». И ещё много хорошего и интересного можно было бы сказать о нем, чтобы увидеть, какая у него была жизнь, насыщенная и интересная. Но эта жизнь оборвалась.

Выражаем соболезнования Ларисе Николаевне, родным и близким, друзьям Валерия Викторовича.

Координационный совет Движения «Ветераны иркутского комсомола»

.

Утраты