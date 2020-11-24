17-летний сибиряк пытался изнасиловать трех женщин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщения о попытках нападения на женщин стали распространяться по Краснокаменску в минувшие выходные. По городу пополз слух, что на дам, прямо на улице нападал мужчина, и пытался изнасиловать. Полицейским и следователям уже удалось вычислить и поймать преступника. Им оказался ранее не судимый 17-летний парень. Он уже признал свою вину.

- 22 ноября с 5 до 7.30 часов утра он трижды нападал на женщин, чтобы изнасиловать, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Во всех случаях довести свой умысел до конца ему не удалось. Дважды парень, увидев прохожих, скрывался. В одном случае женщина сама отбилась от него.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». Вскоре ему предъявят обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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