Выплаты на первого ребенка начнут получать жители Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Иркутской области с 1 января 2021 года начнут выплачивать деньги при рождении первого ребенка. Увеличенная единовременная выплата в регионе составит 24 тысячи рублей. Однако положена она не всем.

- Это помощь семьям, в которых общий доход не превышает двойного размера прожиточного минимума, - пояснили в правительстве региона.

Для родителей с невысоким доходом это будет подспорьем. Итак, как оформить выплату? Матери или отцу нужно обратиться в соцзащиту не позже, чем через полгода после появления малыша на свет.

Кстати, рожать в Иркутске стали реже, но специалисты не связывают это с пандемией коронавируса. Одной из причин считают "демографическую яму", ведь сейчас семьи появляются у немногочисленного поколения 1990-х. Да и молодежь стремится сначала сделать карьеру, обзавестись собственным жильем, и уже потом растить детей.

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