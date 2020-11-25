В Иркутской области выплату при рождении первого ребенка увеличат больше чем вдвое

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон, согласно которому региональная выплата при рождении первого ребенка будет увеличена с 10 тыс. рублей до 24 тыс. 260 рублей, то есть больше чем вдвое. Новая норма начнет действовать с 1 января 2021 года. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 160 млн рублей. Выплата полагается семьям, чей доход не выше двойного размера прожиточного минимума. Сейчас это порядка 12 тыс. рублей. Еще одно условие: родители и ребенок должны быть гражданами России и проживать вместе.

Как получить выплату? Не позднее 6 месяцев с момента рождения малыша необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Сделать это может один из родителей. Между тем в денежном довольствии могут и отказать. Среди причин: лишение родительских прав, попытка подать два заявления на одного ребенка, предоставление недостоверных сведений.

Напомним, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул важность сохранения социальной направленности бюджета региона. В главном финансовом документе заложены средства на обеспечение множества мер соцподдержки. В частности, сохранится единовременная выплата семьям при рождении второго и последующих детей. Она составит 10 тыс. рублей.

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