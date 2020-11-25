Бар в Иркутске четыре раза нарушил введенные ограничения из-за коронавируса. Фото: правительство Иркутской области.

Иркутские полицейские во время рейда выявили бар, руководители которого четыре раза нарушили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Ночью в заведении находились посетители, которые распивали алкоголь, и танцевали. Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой такие мероприятия запрещены после 23:00 часов.

- На руководителя бара оставлен протокол по статье ««Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».- рассказывают в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Сейчас суд рассматривает материалы дела.

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