Школьникам Приангарья расскажут о здоровом образе жизни с помощью видео

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Благотворительный фонд поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом с проектом "Здоровье нации - 2" в 2020 году вошел в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Как рассказала директор фонда Татьяна Башкатова, суть проекта заключается в создании видео о здоровом образе жизни на примере представителей различных национальностей, проживающих на территории Иркутской области.

Видеоматериалы будут включать интервью с представителями национальных центров, в которых пойдет речь о национальных блюдах и видах спорта. Отснятый материал разместят в открытом доступе. Он может быть использован школьными учителями для организации классных часов и тематических занятий.

- Цель проекта - знакомство школьников и молодежи Иркутской области с населяющими регион народами и конфессиями, а также с их традиционными религиозными и национальными обычаями, укладом и бытом, связанными со здоровым образом жизни, - отметила Татьяна Башкатова. - Основная идея - популяризация ЗОЖ среди молодежи посредством инновационной концепции обучения.