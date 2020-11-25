Проект «Мосты дружбы» объединит детей Иркутской области, Бурятии и Монголии

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Иркутская областная общественная организация Горный клуб «Байкал» с проектом «Детский передвижной этнокультурный лагерь "Мосты дружбы» в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

"Мосты дружбы" - проект, который призван объединить детей из Иркутской области, Бурятии и Монголии. Участники горного клуба "Байкал" и альпинистского лагеря "Ангасолка" проделают путь от Байкала до озера Хубсугул. Цель поездки – познакомить детей с бытом других народов, укрепить дружеские связи через культуру и спорт. Мероприятие запланировано на лето следующего года.

Как рассказал автор проекта Григорий Скаллер, в рамках путешествия дети научатся устанавливать палатку так, чтобы в ней было удобно и комфортно находиться даже в проливной дождь; разводить огонь, если под рукой только сырые дрова; готовить блюда на костре.

Также они познакомятся с бытом монгольских скотоводов-кочевников, традициями и обычаями соседней страны, сделают для себя много новых открытий.