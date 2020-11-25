Катки во дворах домов в Иркутске зальют к 1 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот способ встретить Новый год весело даже в условиях пандемии - покататься на коньках. В Иркутске к 1 декабря зальют 26 бесплатных катков. Все, кроме одного появятся во дворах домов в разных уголках города. А один - на спортплощадке в микрорайоне Зеленый.

- Восемь катков уже готовы, остальные в процессе, - сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Дмитрий Абрамович. - В этом году, в непростых эпидемиологических условиях, все очень ждут открытие сезона зимних видов спорта.

Катки будут открыты для детей и взрослых. Так что зимние каникулы скучными точно не будут. А еще в Иркутске сейчас заливают лед на одном из крытых хоккейных кортов, где юные спортсмены играют в хоккей с шайбой.

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