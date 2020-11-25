Отключение горячей воды в Иркутске 26 ноября: адреса, когда дадут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В некоторых домах Иркутска в ближайшее время частично пропадет тепло. Все потому, что грядет отключение горячей воды в Иркутске 26 ноября. В основном оно коснется жителей Свердловского района. Но тем, кто прописан в Октябрьском и Правобережном округах тоже стоит быть начеку - несколько домов по этим адресам тоже останутся без полноценного водоснабжения.

"Отключение связано с тем, что специалистам необходимо провести диагностику и текущий ремонт на теплосетях, - сообщили в пресс-службе оператора тепловых сетей Иркутска. - Это поможет избежать коммунальных аварий в будущем".

Чтобы знать наверняка, коснется ли вас отключение горячей воды в Иркутске 26 ноября, внимательно изучите таблицу, которая расположена ниже. В ней указаны не только все адреса, по которым ожидаются проблемы с водоснабжением, но и примерные срок восстановления подачи воды.