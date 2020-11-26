Пятимесячная девочка упала в таз с кипятком в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Тайшет в Иркутской области обычный банный день для пятимесячной девочки закончился госпитализацией в больницу с 70% ожогами тела. Малышка выскользнула из рук матери и упала в таз с горячей водой.

Также в тяжелом состоянии находится годовалая девочка из города Черемхово. Ребенок, оставшийся на какое-то время без присмотра, потянул за шнур электрочайника и опрокинул его на себя. Обе семьи благополучные, на учетах в отделах ПДН не состояли. Проводятся проверки.

«С начала года зафиксирован 31 подобный факт, из которых 22 связаны с опрокидыванием горячих жидкостей – кипятка из чайников, кастрюль, тазов и других емкостей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Во всех случаях родители были дома, дети оставались без присмотра непродолжительное время».

Полиция просит уделить особое внимание на безопасность детей в быту: исключить доступ малышей к электроприборам, внимательно следить за ними во время приготовления обедов.

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