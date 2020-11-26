Два рыбака дрейфовали на оторвавшейся льдине по реке Лене в Иркутской области. Фото: архив ГУ МЧС по Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Привет! Нас тут на льдине где-то 20 на 20 метров уносит вниз по Лене, оторвалась… - позвонил односельчанину товарищ.

Мужчины, решившие заняться подледной рыбалкой, явно не учли, что ноябрь в этом году теплее обычного и лед на водоемах области только начал образовываться, намерз неравномерно, на реке Лене и местами и вовсе еще есть участки с открытой водой.

Приятель ждать окончания путешествия двух рыбаков не стал, сразу сообщил о дрейфующей льдине с людьми в МЧС. На помощь выехали спасатели на судне с воздушной подушкой.

Однако, помощь МЧС не потребовалась. Рыбакам из села Змеиново в Киренском районе повезло. Их ледяной «корабль» прибило к берегу в ста метрах ниже и они смогли перебраться на берег.

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