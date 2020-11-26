Новогодний салют 2021 отменен в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Иркутске, в эти новогодние праздники отменили не только массовые торжества, но и салют на Новый год 2021. О том, что 31 декабря горожане не увидят красочный фейерверк, сообщили на заседании рабочей группы по вопросам празднования Нового года и Рождества 2021. Также отменен конкурс «Самая красивая новогодняя елка».

Помимо этого, стало известно, как будет работать резиденция Деда Мороза. Итак, сказочный персонаж поздравит иркутских ребятишек в режиме онлайн. Каждый ребенок сможет позвонить ему в телестудию и получить поздравление в прямом эфире.

Ну а теперь об оформлении новогоднего ледового городка в сквере имени Кирова. Главной темой станет «Зимняя сказка». Ледовый городок оформят фигурами героев детских сказок и отечественных мультфильмов, а главную городскую елку украсит новая иллюминация – конструкция в виде занавеса «Звездное небо».

- Общегородские массовые мероприятия в этом году отменяются, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Также не будет традиционного открытия городских елок – по округам и в сквере им. Кирова. Однако город все равно украсят. Стилистика новогоднего оформления – известный новогодний символ – хрустальный шар, в центре которого изображены самые любимые места иркутян.

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