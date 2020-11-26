Ветеранам труда Иркутской области сохранят выплаты при переезде в другой регион

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области продолжают расширять меры социальной поддержки. Так, согласно изменениям в региональные законы, которые инициировал губернатор Приангарья Игорь Кобзев, ветераны труда сохранят положенные им ежемесячные выплаты даже при переезде в другие субъекты РФ. Мера поддержки вступит в силу уже в этом году.

Напомним, что ранее ветеран труда Иркутской области, переезжая в другой регион, утрачивал право на получение выплаты. Теперь представители этой категории льготников будет получать деньги из бюджета Приангарья, независимо от места проживания. Планирующим переезд необходимо обратиться в соцзащиту. Те, кто уже живут в других территориях, могут подать заявление онлайн.

Еще одна поправка в законодательство, предложенная главой Приангарья Игорем Кобзевым, касается пострадавших от политических репрессий и реабилитированных. Раньше им компенсировали проезд в стандартном купе скорого поезда. Теперь, покупая билет, эта категория граждан сможет выбрать вагоны повышенной комфортности в фирменных составах. При этом сумма возмещения будет равна стоимости стандартного купе. Для получения компенсации необходимо представить в соцзащиту справку о стоимости проезда.

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