Пенсионер умер за рулем автомобиля в Саянске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Серьезная авария произошла 24 ноября в Саянске. На одном из перекрестков, 81-летний водитель Нивы, проехал на красный сигнал светофора, и врезался в Тойоту Камри. Когда на место приехали врачи, пенсионер, находившийся за рулем отечественного авто был уже мертв. Его жена, которая также находилась в салоне Нивы, рассказала, что прямо во время движения, ее мужу стало плохо. Перед самым столкновением, он потерял сознание.

- Вероятно, пенсионер умер прямо за рулем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Что касается пассажирки Нивы и водителя Камри, то их доставили в больницу. После осмотра медиков, их отпустили на амбулаторное лечение.

Сейчас все подробности ДТП выясняют полицейские.

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