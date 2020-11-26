Первый ковидный центр откроется при поликлинике в Иркутске

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, которое провел в столице Приангарья Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, обсуждался вопрос открытия в регионе ковидных центров при поликлиниках.

Полпред отметил, что весной, когда пандемия только начиналась, основная нагрузка легла на стационары. Сейчас же она переместилась и на поликлиническое звено.

- Мы с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым проехали по поликлиникам, поговорили с главными врачами. Принято решение создать амбулаторно-ковидные центры, чтобы разделить потоки пациентов с COVID-19 и другими заболеваниями. Эти центры будут не только принимать пациентов у себя, но и организовывать выезды специалистов, - сказал Сергей Меняйло.

Первый в Иркутской области амбулаторно-ковидный центр начнет свою работу 30 ноября. Пилотным медицинским учреждением, на базе которого он откроется, станет поликлиника Иркутской городской клинической больницы №8 в микрорайоне Ново-Ленино. Здесь будут обслуживать амбулаторных больных с легкой формой коронавирусной инфекции. Пациенты смогут сдать анализы на COVID-19, получить консультации терапевтов. Центр будет открыт для посетителей с 8.00 до 21.00.

Глава Приангарья Игорь Кобзев поручил министерству здравоохранения региона представить план развития амбулаторно-ковидных центров на базе поликлиник. Планируется, что одна такая организация будет работать в Иркутском районе и семь - в областном центре.

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