Белорусские традиции ткачества возрождают в Иркутской области

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Общественная организация «Местная национально-культурная автономия белорусов города Иркутска» с проектом "Тку бабулин рушничок" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области». Как рассказала председатель автономии Юлия Перминова, цель проекта - возрождение традиционного ткачества белорусских переселенцев. Среди задач: создание студии белорусского ткачества, реконструкция текстиля белорусских переселенцев, продвижение культуры традиционного ткачества.

- Сейчас идет сбор этнографического белорусского текстиля. Также мы занимаемся материальным обеспечением студии ткачества. С середины декабря начнется набор слушателей, а с января 2021 студия начнет свою работу. Также в рамках проекта будут организованы выездные мастер-классы в места компактного проживания белорусов, - сообщила Юлия Перминова.