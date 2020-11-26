"Марафон дружбы народов" пройдет в Иркутской области

Автономная некоммерческая организация «Социально-культурный центр «БиблиоМир» с проектом "Марафон дружбы народов" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Как рассказала руководитель организации Светлана Васильева, реализация проекта начнется в декабре-январе. Его цель – укрепление взаимопонимания в межнациональных отношениях среди детей и подростков Усть-Илимска, а также популяризация культуры разных народов.

- На средства, полученные в рамках регионального конкурса, мы будем приобретать литературу, оборудование, ткани для пошива национальных костюмов – все, что может пригодиться для проведения мероприятий. Далее начнется «новогоднее путешествие по странам», дни национальных культур, посвященные Армении, Казахстану, Азербайджану и Осетии. Мы будем рассказывать о кухне разных народов, о музыке, особенностях языка, достопримечательностях стран ближнего зарубежья, - пояснила Светлана Васильева.

Ближе к весне в рамках проекта планируется выставка кукол в национальных костюмах. А итогом марафона станет интеллектуальная игра на знание культуры разных народов. Также планируется издание буклетов, съемка видеоролика.