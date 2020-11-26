Корея оказала помощь медикам Приангарья

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2021 году побратимским связям между Иркутской областью и провинцией Республики Корея Кенсанбук-до исполнится 25 лет. Сегодня в регион поступила помощь от территории-побратима – 700 многоразовых защитных костюмов, необходимых врачам, которые взаимодействуют с больными коронавирусной инфекцией. Средства защиты будут переданы в амбулаторный ковидный центр, создаваемый на базе Иркутской городской поликлиники №8.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил благодарность за поддержку медицинских работников и жителей региона в этот непростой для всего мира период.

- Русская и корейская народная мудрость гласит: друзья познаются в беде. Наши взаимоотношения с провинцией Кенсанбук-до уже не раз это наглядно подтверждали. Переданная гуманитарная помощь станет поддержкой для иркутских медиков, находящихся на передовой в борьбы с коронавирусом, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На встрече, в которой приняли участие Генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ким Се Ун и руководитель представительства Кенсанбук-до во Владивостоке Ким Таекдонг, зашла речь о корейском опыте борьбы с COVID-19, о развитии дружеских и деловых связей между регионами.

Глава Приангарья предложил в следующем году в честь юбилея побратимских отношений организовать обмен делегациями, в которые войдут представители деловых кругов, медицинских, образовательных и культурных организаций.

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