Прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в рамках открытия фармпредприятия в Братске

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время церемонии запуска цеха по производству фармацевтических субстанций в Братске состоялась прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным. В торжественном открытии линии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Наращивание возможностей национальной фарминдустрии, а мы уделяем этому серьезное внимание, всегда имеет жизненно важное значение для страны, для наших граждан. Отмечу и тот факт, что предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, - подчеркнул глава государства Владимир Путин.

Предприятие в Братске будет выпускать свыше 60 наименований продукции. В том числе субстанции, необходимые для создания препаратов, которые будут применяться для лечения COVID-19, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных заболеваний.

- Расширение производства отечественных фармацевтических субстанций - главный вектор развития фарминдустрии. Создание в Братске новых мощностей позволит увеличить объемы выпуска на этом предприятии в пять раз, - отметил Денис Мантуров.

В планах предприятия на 2021 год выйти на производство 100 тысяч тонн фармсубстанций. Штат компании уже составляет 150 человек и планируется его увеличение до 250. Для работников в северной столице региона намерены построить многоэтажный дом.

- Развитие предприятий, где не просто создают современные рабочие места, а обеспечивают социальную поддержку сотрудников, - основа социально-экономического развития любого региона. Мы нацелены на развитие новых производств и проектов, что позволит не только укреплять экономику Приангарья, но и создавать тысячи рабочих мест, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, что завод в Братске компания Фармасинтез начала строить в 2014 году. Первая очередь предприятия была завершена в 2016-м. Фармацевтический комплекс, созданный в сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли РФ, Фондом развития промышленности и правительством Иркутской области является крупнейшим в Сибирском федеральном округе. Сумма инвестиций в проект составила 1 368 млн рублей.

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