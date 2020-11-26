Проездные, налоги, субсидии, больничные: что нового будет в декабре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый порядок выдачи больничных вступит в силу с 14 декабря. Теперь заболевшие смогут получать единый листок нетрудоспособности в электронном виде. Удобно это будет тем работникам, что трудятся сразу в нескольких фирмах или организациях. Работодателям нужно будет просто передать номер листка.

Также, корреспонденты NEWS.ru предупреждают, что нужно до 1 декабря заплатить налоги или ждите начисления пени. В начале зимы еще завершится срок рассмотрения заявлений об отсрочке или рассрочке их уплаты для представителей тех отраслей экономики, что сильнее всего пострадали из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Какие еще льготы, пособия и субсидии претерпят изменения в декабре, что нового ждет сибиряков и россиян – читайте здесь.

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