Сибирячка из ревности облила соперницу уксусной кислотой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

200 часов обязательных работ придется отработать ревнивой жительнице Баяндаевского района. Борясь за свою любовь, она решила, что все средства хороши. На почве ревности она избила свою соперницу, а потом и вовсе вылила на голову несчастной уксусную кислоту. Молчать пострадавшая не стала и обратилась в суд.

Как удалось узнать «КП»-Иркутск» в пресс-службе Баяндаевского районного суда, у пострадавшей после таких «разборок» были химические ожоги на лице, кровоподтек глаза, множество ссадин на предплечьях.

«Подсудимая полностью признала свою вину», - отмечают в суде. – «Ее признали виновной по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Читайте также:

Пятимесячная девочка упала в таз с кипятком в Иркутской области. С ожогами 70% тела ее доставили в больницу (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08