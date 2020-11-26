Отключение отопления в Иркутске 27 ноября 2020: адреса, когда дадут тепло
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение отопления в Иркутске 27 ноября 2020 запланировано энергетиками в Октябрьском и Правобережном округах. «Тепла» не будет от семи до 9 часов.
«Теплоснабжение будет отключено для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор Теплосети. – «Приносим извинения за доставленные неудобства».
Так, отключение отопления в Иркутске 27 ноября 2020 пройдет в некоторых домах на улицах Дорожная, Егорова, 2-ая Летчиков, 3-ая Летчиков, Жигулевская, Ширямова, Карла Маркса, Свердлова, Напольная, Слюдянская, Сарафановская. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 27 ноября 2020, смотрите в таблице ниже.
Отключение отопления в Иркутске 27 ноября 2020: адреса, когда дадут тепло. Фото: Оператор Теплосети
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