Отключение отопления в Иркутске 27 ноября 2020: адреса, когда дадут тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 27 ноября 2020 запланировано энергетиками в Октябрьском и Правобережном округах. «Тепла» не будет от семи до 9 часов.

«Теплоснабжение будет отключено для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор Теплосети. – «Приносим извинения за доставленные неудобства».

Так, отключение отопления в Иркутске 27 ноября 2020 пройдет в некоторых домах на улицах Дорожная, Егорова, 2-ая Летчиков, 3-ая Летчиков, Жигулевская, Ширямова, Карла Маркса, Свердлова, Напольная, Слюдянская, Сарафановская. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 27 ноября 2020, смотрите в таблице ниже.

Отключение отопления в Иркутске 27 ноября 2020: адреса, когда дадут тепло. Фото: Оператор Теплосети

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