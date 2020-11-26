Почему из иркутских аптек исчезли ртутные градусники

Почти во всех аптеках Иркутска можно купить только электронные и инфракрасные измерители Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Советские бухгалтеры помнят — когда у них на столах появились электронные калькуляторы, мгновенно перемножающие тысячи на миллионы, доверия к ним не было. Некоторые продолжали пересчитывать за ними на деревянных счетах. Теперь подобная история происходит и с электронными градусниками. Многие этим современным приборам откровенно не доверяют, предпочитая старые-добрые ртутные градусники. Вот только не в каждой семье сохранился такой термометр, а найти его сейчас, оказывается не так-то просто. И дело даже не в огромном спросе из-за пандемии коронавируса.

- Еще 7 лет назад Россия подписала Минаматскую конвенцию, которая запрещает использование ртутьсодержащих приборов, - рассказывают в Иркутском центре стандартизации и метрологии Росстандарта. - Ртуть признана опаснейшим веществом, и поэтому такие градусники доживают свой последний срок, и вскоре станут просто предметом из прошлого.

Ртутные градусники скоро станут раритетом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корреспондент "КП"-"Иркутск" прошелся по иркутским аптекам, чтобы узнать, какие измерители сейчас можно приобрести и по какой цене.

- Вы что, ртутных термометров у нас даже на складе нет с самого начала пандемии, - удивленно говорит провизор первой же аптеки, куда я заглянул, Роман. – Их действительно больше не выпускают. Сейчас в продаже электронные и инфракрасные. Последние намного дороже. Если ртутный стоил 150 рублей, то электронные – сейчас в районе 900 рублей, а инфракрасные приборы в форме пистолета уже от 3500 до 6000 рублей. Хотя покупатели постоянно спрашивают ртутные. Говорят, они самые точные. Нам же остается постоянно повторять, что их в продаже больше не будет.

Направил инфракрасный «пистолет» в лоб, через 3-5 секунд результат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти слово в слово повторяет сказанное Романом его коллега из другой сети аптек.

- Вы уже, наверное, 20-й человек за день, который спрашивает ртутный градусник, - говорит женщина. – Некоторые даже начинают злиться и ругаться. Не верят электронным и все тут. Еще добавляют, почему, мол, мы теперь должны переплачивать.

«Ртутный раритет» все же удалось разыскать, заглянув уже в пятую или шестую аптеку по ходу собственного рейда. Причем заказывать со клада не потребовалось – 5 штук оказалось в наличии на витрине.

- Покупайте, скоро их нигде не найдете, цена – 270 рублей, - серьезно говорит управляющая Елена, и в шутку добавляет: – Через несколько лет точно сможете продать его на антикварном рынке намного дороже. Еще и подзаработаете. Да, многие спрашивают именно ртутные градусники. Они никогда не врали, потому что проверялись с точностью до одной сотой и принимались государственной экспертизой. С электронными и инфракрасными приборами такой системы нет. Они не проходят обязательную госприемку и поверку.

В руках провизора Романа термометр, который стоит 3 тысячи рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собственно, и в интернет-аптеках Иркутска ртутных градусников нет. «Нет в наличии», - отвечает поиск по порталу. Сделать заявку под заказ не предлагает.

Самый дешевый термометр, который удалось найти, в аптеках Иркутска - галинстановый. Он похож на ртутный, но в шкале вместо этого металла находится Галинстан (смесь жидких металлов – галлий 68,5%, индий 21,5%, олово 10% ). Галинстан малотоксичен и безвреден для человека, а потому безопасный. Даже если разобьете, парами не отравитесь. Цена в районе 100 рублей за штуку.

Стоимость инфракрасных градусников от 3 до 6 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас градусники уже особо не покупают, - рассказывает провизор Роман. – Ртутные покупатели как спрашивали так и спрашивают, а электронные и инфракрасные особо не берут. Дорого. «Пистолетов» до второй волны вообще мы не продавали, а потом начали интересоваться приборами крупные компании и фирмы, чтобы измерять температуру сотрудникам или клиентам. Обычные горожане в их сторону даже не смотрят. Электронные берут, но тоже нечасто, уже от безысходности, ведь они сильно поднялись в цене. До пандемии стоили до 300 рублей за штуку, в первую волну пришла партия уже по 700, а сейчас, во вторую волну коронавируса, уже по 900. То есть цены за это время выросли почти в три раза. Стоимость определяют поставщики, а аптекам остается работать с тем, что есть.

Самый дешевый измеритель, который удалось найти, в аптеках Иркутска - термометр без содержания ртути. Его стоимость около 100 руб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

В чем разница

Так какой же термометр точнее – ртутный, электронный или инфракрасный? Электронный является главным аналогом ртутного, его погрешность составляет 0,1 – 0,2 °C, но может быть и выше в зависимости от диапазона измерения. Для сравнения погрешность ртутного не более 0,1 °C. Инфракрасные хороши не только тем, что измеряют бесконтактным способом, но и своей оперативностью. Направил «пистолет» в лоб, через 3-5 секунд результат, погрешность измерения не более 0,2 °C. Один минус – стоят дорого. И еще – при покупке такого прибора не забудьте просить показать сертификат о калибровке. Если он есть, значит, термометру можно верить.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Наталья БОЛДОНОВА, кандидат медицинских наук, врач высшей категории:

Держите дома два вида термометров

- Конечно, ртутные термометры в виду своей точности, дешевизны и простоты дезинфекции самые удобные. Инфракрасные незаменимы при массовой термометрии в аэропортах, вокзалах, на проходных к рабочему месту в любых сферах деятельности. Советуем всем держать дома два вида термометров: электронный, который прост и удобен в применении, а также старый проверенный – ртутный.