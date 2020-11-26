Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020: адреса, когда дадут электричество
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020 проведут сотрудники электросетевой компании в трех районах города. Подача электричества прекратится в части домов Правобережного, Октябрьского и Ленинского районов. Где-то «света» не будет 30-40 минут, а где-то и все 10 часов.
«Временные ограничения электроснабжения вызваны плановыми работами на электросетях», - сообщает Иркутская Электросетевая компания. – «Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения».
Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020 пройдет в зданиях на улицах Красных Мадьяр, 25 Октября, Кожова, Седова, Лапина, Ленина, Гагарина и других. Стоит отметить, что отключат электричество также в селе Максимовщина и деревне Малая Еланка. Адреса – в таблицах ниже.
Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020: Октябрьский район
Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020: Правобережный район
Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020: Ленинский район
Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 27 ноября 2020: адреса. Фото: ИЭСК
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