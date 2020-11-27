Найден водитель Тойоты, который протаранил ограждение у скульптуры бабра в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Иркутские полицейские нашли водителя Тойоты Короны, который ночью, 26 ноября протаранил дорожное ограждение на улице Седова на площадке у скульптуры «Бабр». Напомним, после аварии, лихач скрылся. При этом он попал на камеры видеонаблюдения.

- Похожий по описанию автомобиль с повреждениями нашли на парковке около фитнес-центра, который находится в километре от места аварии, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После этого вычислили и владельца. Им оказался 59-летний иркутянин, который бросил свою машину и сбежал.

На нарушителя уже составили протоколы за оставление места ДТП , езду без полиса ОСАГО и повреждение дорожных конструкций. Кстати, их лихачу придется ремонтировать за свой счет.

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