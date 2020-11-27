Владимир Путин: Необходимо придать развитию Усолье-Сибирского новый импульс

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи провел совещание по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском. Напомним, что в июле 2020 года глава государства поручил Правительству РФ организовать работу по обезвреживанию отходов химического предприятия.

- Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории. Знаю, что в планах создание производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе. В целом это должно придать развитию Усолье-Сибирского новый, серьезный импульс, - подчеркнул Владимир Путин.

Как доложила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, ключевой задачей 2020 года было разобраться с наиболее опасными объектами. Это аварийные железнодорожные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары.

Напомним, что работы идут под строгим контролем Минобороны и МЧС. Никаких превышений опасных веществ в результате ликвидации отходов не наблюдается. Также в Усолье-Сибирском контролируют качество питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, превышений нормативов химических веществ не зафиксировано.

- Проведенный анализ инженерных сетей и коммуникаций показал приоритетность задач, которые позволят исключить риски аварий на территории города, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Износ сетей на сегодня составляет от 75% до 90%. В числе первоочередных задач - ремонт водовода весной 2021 года. Планируется модернизация системы водоснабжения Усолья-Сибирского. Кроме того, в рамках совместной работы с Правительством РФ мы прорабатываем вопросы социально-экономического развития, в том числе строительства социально-значимых объектов.

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