Умер Николай Евтюхов, известный иркутский журналист.

Умер Николай Евтюхов. Для иркутской журналистики - "дядя Коля", так его многие называли в глаза и за глаза. Легенда спортивной прессы 70-80-ых, он писал обо всем. что имеет отношение к физкультуре массовой и той, что "больших достижений". Его ценили, любили и помнили и те,кто к "выше, дальше, больше" имел отношение только теоретическое.

"Коля Евтюхов умер", - это сообщение болью отзовется в сердцах многих. Тех, кто накануне думал, успели ли найти для Николая Евтюхова, которому на дому лечили пневмонию, сильный антибиотик, или еще нет. Уже нет....

"Дяди Коли" больше нет. Давайте запомним его улыбчивым. Добрым.

Справка "КП"

Николай Евтюхов

Родился в Иркутске в 1955 году. В 1977 году закончил отделение журналистики ИГУ. Сразу после выпуска год проработал в многотиражке авиазавода, тогда она называлась "За коммунизм". Потом 5 лет с небольшим перерывом на попытку поработать на ТВ отдал газете "Советская молодежь". На два года уехал в Красноярск и трудился там в "Красноярском рабочем". снова вернулся в родную "Молодежку". Пробовал работать в газете "Дело" "Что почем- Свежая", в "Автомаркете". Но конечно, для всех он - прежде всего журналист "Молодежки". Воспитал четверых сыновей.