Больше 1000 пациентов с коронавирусом умерли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Увы, снова печальная статистика. В Иркутской области с начала пандемии умерли 1015 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них 874 - от самой инфекции, еще 141 - от других болезней. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Растет и общее количество зараженных. По данным на 29 ноября, в Иркутской области уже 32088 человек подхватили коронавирус. В том числе за последние сутки положительный тест на ковид получили 276 пациентов. В больницы попадает все больше пациентов с коронавирусом, сейчас госпитализированы 4080 человек.

К счастью, большинство заболевших - 28331 - уже побороли болезнь. Из них за сутки выписались 194 сибиряка.

Борьба с вирусом продолжается. Действует масочный режим, для пожилых - самоизоляция, новогодние корпоративы отменены. Как сообщал сайт irk.kp.ru, некоторые школы региона уже определились, оставаться на дистационке или выходить на очное обучение.

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