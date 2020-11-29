Отключение света в Иркутском районе 30 ноября: по каким адресам пропадет электричество Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Для того чтобы плановое отключение света в Иркутском районе 30 ноября не стало неожиданностью, сибиряков предупреждают об этом заранее в группе "Свет 38" в "ВКонтакте".

Так, в Пивоварихе неудобства придется потерпеть жителям улиц Рабочая, Степная, Ушаковская, Коммунальная и Черемуховая. А вот в других населенных пунктах, таких как Добролет, Поливаниха, Горячий Ключ, Светлый Яр, Сухая Заимка, и в некоторых СНТ по Голоустненскому тракту электричество пропадет во всех домах. Отключение света в Иркутском районе 30 ноября продлится целый день.

Отключение света в Иркутском районе 30 ноября - мера вынужденная, на электросетях будут идти работы, чтобы в дальнейшем свет подавался бесперебойно.

Напомним, 30 ноября электроснабжение отключат и в Иркутске, о конкретных адресах сообщал сайт irk.kp.ru.

Отключение света в Иркутском районе 30 ноября запланировано на весь день. Фото: группа "Свет38" во "ВКонтакте".

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