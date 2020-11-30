Учеников сгоревшей школы поселка Большое Голоустное перевели на удаленку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия накануне произошла в поселке Большое Голоустное. В разгар учебного года сгорела дотла единственная школа. Ближайшая – в 50 км. Возить ребят на такое расстояние? Учащихся сгоревшей школы – их, кстати, всего 71 человек - перевели на дистанционное обучение. Учителям и детям выдали канцелярские товары и планшеты (90 штук). Сколько продлится удаленное обучение – пока неизвестно. Пока ищут временные варианты размещения «классов».

Так, в планах - выделить для обучения помещение одной из турбаз. Она находится в 1 километре от Большого Голоустного. Там есть пожарная сигнализация, возможность организации питания учеников. Туда ребят будут доставлять на автобусе. Однако, нужно заключение от надзорных органов. Также, как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, обсуждается, как построить новую школу в поселке в кратчайшие сроки.

Напомним, огонь вспыхнул в здании школы утром 25 ноября. Через 5 минут пожарные уже были на месте, но деревянное здание уже полыхало как факел. Уже названа предполагаемая причина возгорания.

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