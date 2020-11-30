Звезды мирового хоккея сыграют матч на льду Байкала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стала известна дата матча с участием звезд мирового хоккея на льду Байкала. Напомним, такую идею во время визита в Иркутск предложил в прошлом легендарный хоккеист, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

- Игра пройдет 8 марта 2021 года в акватории Байкала вблизи поселка Большое Голоустное, - сообщили в пресс-службе Заповедного Прибайкалья. - В этом месте находится известный «пузырьковый» лед неповторимой красоты, который чист от снега из-за вольного байкальского ветра.

По задумке организаторов, звездный матч, на который приедут лучшие хоккеисты мира, должен привлечь внимание к проблемам сохранения природы Байкала, и его берегов.

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