Еще у 273 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 273 заболевших. В больницы попало еще 40 человек, выписано 25 выздоровевших.

«В Приангарье на 30 ноября подтвержденных случаев инфицирования – 32 361», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Выздоровели с начала пандемии 28 356».

В больницах под постоянным наблюдением медиков находятся 4120 пациентов. На амбулаторном лечении 4752 сибиряка. За сутки врачи потеряли еще 17 пациентов. Причиной их смерти стал COVID-19. С начала распространения коронавируса в региона от него умерли уже 891 заразившихся. Еще 141 подхвативший заразу скончался от иных болезней.

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