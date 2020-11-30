В Шелехове открыли современный инфекционный корпус

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Шелехове Иркутской области открыт новый модульный корпус инфекционного отделения для пациентов с внебольничной пневмонией. Он рассчитан на 120 человек. Напомним, что всего в регионе в рамках социально-экономического партнерства строилось три таких медучреждения. Два центра уже работают в Тайшете и Братске. Объект в Шелехове также возвели в рекордные сроки. Все три корпуса оснащены современным оборудованием. Договоренность о строительстве в Приангарье таких центров была достигнута между губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и промышленником Олегом Дерипаской в марте 2020 года.

- Важно, чтобы и бизнес-сообщество, и наши сограждане понимали, что сегодня мы все должны объединиться и приложить максимальные усилия для борьбы с пандемией. Вместе мы сумеем преодолеть трудные времена, - сказал Игорь Кобзев в рамках открытия инфекционного корпуса в Шелехове.

Глава региона поблагодарил инициаторов проекта, строителей, а также студентов-волонтеров, которые помогали готовить объект к сдаче в эксплуатацию.

Игорь Кобзев отметил, что медицинский корпус в Шелехове будет рассматриваться как основной резервный госпиталь и центр передовых технологий для лечения пациентов с COVID-19. Рассматривается вопрос об открытии на базе центра дополнительной лаборатории, которая будет проводить тесты на коронавирусную инфекцию.

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