Новую школу в Большом Голоустном начнут строить в следующем году

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Дети Большого Голоустного, которые в результате пожара остались без школы, должны сесть за парты нового образовательного учреждения. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил всем профильным министерствам правительства региона решить вопрос со строительством новой школы в кратчайшие сроки.

- В течение недели необходимо рассмотреть два варианта возведения объекта. Если это будет капитальное строительство, то процесс займет два года. Если блочно-модульное, то 1 сентября 2021 года дети смогут сесть за парты в новой школе, - сказал Игорь Кобзев.

В настоящее время 71 ученик сгоревшего учреждения образования осваивает школьную программу дистанционно. В дальнейшем планируется рассмотреть возможность организации учебного процесса на территории турбазы, которая находится в километре от поселка. Ученики будут добираться туда на школьном автобусе. Также на этой базе появится возможность обеспечить школьников обедами и соблюсти все меры безопасности, предпринимаемые в рамках распространения коронавирусной инфекции.

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