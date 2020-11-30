Со следующего года полеты из Иркутска в Киренск и обратно подешевеют для жителей на 30 процентов

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С 1 января 2021 года начнет действовать льготная цена на перевозку авиапассажиров по маршруту Иркутск – Киренск и обратно. Сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира составляет свыше 7 тыс. 700 рублей в одну сторону. С Нового года пассажир будет платить за авиабилет 5 тыс. 500 рублей. Разницу авиаперевозчику возместят из областного бюджета. Общий объем субсидии составит 43,5 млн рублей.

Такое решение было принято главой Приангарья Игорем Кобзевым по итогам рабочей поездки в Киренский район, которая состоялась летом этого года. Ранее перелеты по маршруту Иркутск-Киренск-Иркутск регионом не субсидировались. Жители на протяжении нескольких лет обращались к властям с просьбой снизить стоимость авиаперевозок для населения. Теперь этот вопрос решен.

Самолеты будут летать из Иркутска в Киренск и обратно пять раз в неделю. За год авиакомпания-перевозчик совершит 246 рейсов на Ан-24.

Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, всего в 2021 году планируется субсидировать десять местных авиамаршрутов, включая вертолетные перевозки. География полетов будет охватывать поселки Казачинское, Мама, Ербогачен, города Усть-Илимск и Железногорск-Илимский.

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